Polen will die Steuersenkung für Benzin und Diesel infolge des Iran-Kriegs ein weiteres Mal verlängern. Das Spritpreispaket, das nach zwei Verlängerungen bis Ende Mai gilt, wird mindestens bis Mitte Juni beibehalten. Dies ergibt sich aus einer am Donnerstag veröffentlichten Anweisung des Finanzministeriums, wie die Nachrichtenagentur PAP berichtete.