Die Polen sollen gleichzeitig mit der Parlamentswahl in einem Referendum über einen bereits existierenden Zaun an der Grenze zu Belarus abstimmen. Die entsprechende Frage soll lauten: "Unterstützen Sie die Beseitigung der Barriere an der Grenze zwischen Polen und Belarus?" Dies gab Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Montag in sozialen Medien bekannt.

14.08.2023 11:19