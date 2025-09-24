Bei dem deutschen Angebot handelt es sich um den Bootstyp U212 CD von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) in Kiel, den auch die Seestreitkräfte Deutschlands und Norwegens bestellt haben. Das bestätigte TKMS auf Anfrage. Die anderen Bewerber stammten aus Italien, Spanien, Frankreich, Schweden und Südkorea, sagte Minister Kosiniak-Kamysz. Weil Polen sich durch Russland bedroht fühlt, rüstet es seine Streitkräfte auf. Die polnische Marine hat derzeit nur ein U-Boot alter sowjetischer Bauart./fko/DP/jha