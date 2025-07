Bakiewicz ist in Polen bekannt, weil er in der Vergangenheit jährlich rechte Aufmärsche zum polnischen Unabhängigkeitstag in Warschau organisiert hat. Seit einiger Zeit wirbt seine neu gegründete «Bewegung zur Verteidigung der Grenzen» um Freiwillige, die an der Grenze zu Deutschland Fahrzeuge anhalten und nach Migranten fahnden.