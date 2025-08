«Die EU darf Polen keine Kompetenzen entziehen»

In seiner Rede betonte Nawrocki, er werde die Beziehungen Polens zur EU pflegen. «Aber ich werde niemals zustimmen, dass die EU Polen Kompetenzen entzieht, insbesondere in Angelegenheiten, die nicht in den Europäischen Verträgen verankert sind, und daran sollte sich nichts ändern.»