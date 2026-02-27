Das Parlament in Polen hat ein Gesetz zur Umsetzung des EU-Rüstungsprogramms Safe gebilligt. Die EU stellt 150 Milliarden Euro günstiger Kredite für Rüstung vor Verfügung, Polen soll mit knapp 44 Milliarden Euro grösster Nutzniesser sein. Bevor das erste Geld fliessen kann, muss allerdings der rechtskonservative Staatschef Karol Nawrocki das Gesetz unterschreiben - und der blickt mit Skepsis auf das europäische Programm.