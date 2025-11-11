Tusk: Niemand hat ein Monopol auf Patriotismus

«Niemand hat ein Monopol auf Patriotismus», sagte der liberale Regierungschef Donald Tusk bei einer Feier zum Unabhängigkeitstag in seiner Heimatstadt Danzig. «Niemand sollte vergessen, dass ein unabhängiges Polen unsere gemeinsame Sache ist.» Er verwies auf die Erfolge des EU- und Nato-Mitglieds Polen, das jüngst unter die 20 grössten Volkswirtschaften aufgestiegen sei. Polen baue eine starke Armee auf und unterstütze mit anderen die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg./fko/DP/jha