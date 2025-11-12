Regierung spricht von Kompetenzüberschreitung

Für die Regierung sagte Sprecher Adam Szlapka, mit der Weigerung überschreite Nawrocki seine Kompetenz. Auch der ehemalige Vorsitzende des polnischen Verfassungsgerichts, Andrzej Zoll, erläuterte, die Ernennung von Richtern durch den Staatschef sei eine Formalie. Dieser habe nicht das Recht, die Nominierungen zu überprüfen, sagte Zoll dem Portal «Onet». Justizminister Zurek forderte, der Präsident solle seine Weigerung begründen. Eine solche Entscheidung sollte ein Verwaltungsakt sein, den man vor Gericht anfechten könne, sagte er PAP zufolge./fko/DP/he