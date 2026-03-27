Tusk sprach am Rande einer Parlamentssitzung, in der über zwei Gesetzentwürfe seiner Regierung zur Senkung der Treibstoffpreise abgestimmt werden sollte. Die Notwendigkeit dieser Massnahme begründete er mit der Einschätzung der Lage in Nahost.
Die Äusserung Tusks steht im Widerspruch zu Signalen, die zuletzt aus den USA kamen. US-Präsident Donald Trump hatte unter Verweis auf die «sehr guten Gespräche» sein Ultimatum zum Einlenken der iranischen Führung im Krieg noch einmal verschoben. Die Frist zur Freigabe der Strasse von Hormus werde auf Bitte des Irans verlängert, bis zum 6. April (US-Ortszeit) werde es keine Angriffe auf iranische Kraftwerke geben, kündigte er an./dhe/DP/stw
(AWP)