Experte: Erdogan will Opposition vor nächster Wahlen schwächen

Die CHP initiierte eine Unterschriftenkampagne, mit der sie die Freilassung Imamoglus und vorgezogene Neuwahlen fordert. Die Partei will von nun an jeden Samstag an unterschiedlichen Orten im Land und jeden Mittwochabend in Istanbul Proteste organisieren. Eine vorgezogene Wahl könnte vom Parlament mit einer Drei-Fünftel-Mehrheit beschlossen werden. In dem Fall dürfte auch Erdogan erneut kandidieren. Das wäre ihm bei regulären Wahlen untersagt, weil die Verfassung in dem Fall maximal zwei Amtszeiten vorsieht.