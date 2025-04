Operation schon seit einiger Zeit geplant

Mattarella hatte sich am Montagnachmittag in das Krankenhaus Santo Spirito begeben, eine der bekanntesten Kliniken der italienischen Hauptstadt. Der Eingriff fand nach Angaben aus seiner Umgebung noch am selben Abend statt. Die Operation sei schon seit einiger Zeit geplant gewesen, hiess es. Offen blieb, wie lang er nun im Krankenhaus bleiben muss.