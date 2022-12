Lindner will im Kampf gegen Geldwäsche eine neue Struktur etablieren und ein Bundesfinanzkriminalamt schaffen. Die Steuergewerkschaft mahnte zur Eile bei der Neuorganisation. "Notwendig ist ein Dreiklang aus hochqualifiziertem Personal, einer hervorragenden IT-Infrastruktur und entsprechenden Entscheidungsbefugnissen", sagte der Vorsitzende Florian Köbler dem "Handelsblatt". In Deutschland würden jedes Jahr rund 100 Milliarden Euro gewaschen. "Das darf so nicht weitergehen."/tam/DP/nas