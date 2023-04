Kanton Rechnung Budget Differenz ZH +543 Mio. Franken -523 Mio. Franken +1066 Mio. Franken BE +358 Mio. Franken -88 Mio. Franken +446 Mio. Franken ZG +332 Mio. Franken +204 Mio. Franken +127,8 Mio. Franken BL +290 Mio. Franken +0,9 Mio. Franken +289,1 Mio. Franken BS +217 Mio. Franken -14 Mio. Franken +231 Mio. Franken AG +116 Mio. Franken -42,3 Mio. Franken +158,3 Mio. Franken SO +148,2 Mio. Franken -8 Mio. Franken +156,2 Mio. Franken LU +204,5 Mio. Franken -8,5 Mio. Franken +213 Mio. Franken NW +1,2 Mio. Franken +1,5 Mio. Franken -0,3 Mio. Franken OW +19,5 Mio. Franken +6,2 Mio. Franken +13,3 Mio. Franken SZ +113 Mio. Franken +41,4 Mio. Franken +71,6 Franken UR +16,4 Mio. Franken -9,1 Mio. Franken +25,5 Mio. Franken SG +24 Mio. Franken -203 Mio. Franken +227 Mio. Franken TG +81,2 Mio. Franken -1,6 Mio. Franken +82,8 Mio. Franken AI +5,6 Mio. Franken +1,4 Mio. Franken +4,2 Mio. Franken AR +47 Mio. Franken +22,6 Mio. Franken +24,4 Mio. Franken GL +3,6 Mio. Franken - 8,2 Mio. Franken +11,8 Mio. Franken GR +205,6 Mio. Franken -9,9 Mio. Franken +215,5 Mio. Franken TI +3 Mio. Franken -140,9 Mio. Franken +137,9 Mio. Franken VS +56,3 Mio. Franken +13,5 Mio. Franken +42,8 Mio. Franken FR +0,5 Mio. Franken +0,3 Mio. Franken +0,2 Mio. Franken GE +727 Mio. Franken -93 Mio. Franken +820 Mio. Franken JU +320'000 Franken -20,5 Mio. Franken +20,8 Mio. Franken

(AWP)