Das Konto läuft auf die private Stiftung "Fund for the Afghan People". Bisher wurde von dem Geld noch nichts ausgeschüttet. Dies bestätigte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Gelder sind blockiert, seit die Taliban im August 2021 die Macht in Afghanistan übernommen haben.