Neben der Lehrerschaft beteiligte sich am Donnerstag auch das Personal des Universitätsspitals Chuv mit kurzzeitigen Arbeitsniederlegungen in mehreren Abteilungen an dem Aktionstag. Um die Mittagszeit nahmen knapp 150 Beschäftigte an einer 30-minütigen Protestkundgebung teil. Am 31. Januar waren es rund 250 gewesen.