Der Facebook-Mutterkonzern Meta soll in Irland für Datenschutzverstösse 390 Millionen Euro Strafe zahlen. Der Konzern habe mit seinen Plattformen Facebook und Instagram gegen die EU-Datenschutzgrundverordnung verstossen, teilte die irische Datenschutzbehörde DPC am Mittwoch mit. In beiden Fällen geht es um personalisierte Werbung und die Vorgehensweise, mit der Meta persönliche Daten von Nutzern sammelt und verarbeitet. Für den Facebook-Verstoss werden 210 Millionen Euro fällig, für Instagram 180 Millionen Euro.

04.01.2023 17:42