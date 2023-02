Durchgeführt wurde die Umfrage vom Institut Sotomo im Auftrag der "NZZ am Sonntag". Eine Neuregelung findet bei den Anhängerschaften aller grossen Parteien mit Ausnahme der SVP eine Mehrheit, wie die Zeitung am Sonntag berichtete. Am höchsten ist der Ja-Anteil bei der Basis der Grünliberalen: Dort wollen 76 Prozent der Befragten bestimmt oder eher die Waffen-Weitergabe zur Unterstützung des ukrainischen Verteidigungskriegs erlauben.