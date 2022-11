Das Luftrettungsdispositiv des Kantons Wallis sieht in der sogenannten Top-Saison im Oberwallis wie im Unterwallis je drei Rettungshelikopter vor. Effektiv stehen bei der Air Zermatt und bei Air-Glaciers zu Spitzenzeiten in beiden Kantonsteilen regelmässig je fünf bis sogar sechs Maschinen, total also über zehn Maschinen, im Einsatz. Das Wallis verfüge somit in jedem Kantonsteil über weit mehr Helikopter als der gesamte, deutlich grössere Kanton Graubünden. Die Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega) hatte im Dezember 2021 in Zusammenarbeit mit Héli-Alpes einen Rettungshelikopter in Sitten stationiert.