Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,3 Prozent tiefer bei 27'103 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,6 Prozent und liegt bei 1896 Punkten. Die Börse in Shanghai liegt 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen ist unverändert.

Der japanische Aktienindex Nikkei fällt am Freitag, da die schwergewichtigen Technologiewerte die Schwäche der Wall Street vom Vortag nachvollziehen. Die Verluste halten sich in Grenzen, da die Anleger vor dem langen Wochenende in den USA und Europa Aktien zurückkaufen. "Die Richtung des japanischen Marktes hängt in diesen Tagen vollständig vom US-Markt ab, da es in Japan kaum marktbewegende Hinweise gibt", sagt Takatoshi Itoshima, Stratege bei Pictet Asset Management. Kräftige Zinserhöhungen der neuseeländischen Zentralbank und der Bank of Canada sowie eine überraschende Zinserhöhung der Bank of Korea und eine Straffung der Geldpolitik durch die Monetary Authority of Singapore verunsicheren die Anleger.

Der Auswahlindex Nasdaq 100 büsste am Donnerstag 2,28 Prozent auf 13'893,22 Punkte ein. Händler begründeten die Verluste vor allem mit den wieder kräftig steigenden Zinsen am US-Anleihemarkt. Auch überraschend gute Konjunkturdaten zur Stimmung der Verbraucher in den USA konnten die Kurse nicht antreiben.

Der Leitindex Dow hielt sich derweil mit einem Minus von 0,33 Prozent auf 34 451,23 Punkte noch vergleichsweise wacker. Auf Wochensicht steht ein Verlust des Dow von 0,8 Prozent zu Buche. Am Freitag wird an den US-Börsen nicht gehandelt. Der marktbreite S&P 500 verlor am Donnerstag 1,21 Prozent auf 4392,59 Zähler.

Über Jahre hinweg haben Zentralbanken wie die US-Notenbank Fed viel billiges Geld in Umlauf gebracht und die Zinsen auf Rekordtiefs gedrückt. Anleihen warfen kaum noch Rendite ab. Auf der Suche nach Ertrag investierten Anleger das Geld nicht zuletzt in wachstumsstarke Tech-Aktien. Doch nun ist die Zeit des billigen Geldes vorbei, die Fed dürfte die Zinsen in diesem Jahr kräftig anziehen. Daher verabschieden sich Anleger nun von Tech-Aktien wie Apple , Nvidia und Salesforce .

Im Fokus stand ferner der Bankensektor angesichts etlicher Quartalszahlen grosser Investmenthäuser. Gut kamen die Zahlen von Citigroup und Morgan Stanley an, der Aktienkurs stieg um 1,6 beziehungsweise 0,8 Prozent. Analysten lobten vor allem gute Ergebnisse der Geldhäuser im Wertpapierhandel. Anders bei Wells Fargo , deren Aktienkurs um 4,5 Prozent absackte. Hier monierte Experten hohe Ausgaben. Die Zahlen von Goldman Sachs bewegten den Kurs kaum.

An die Spitze des Dow setzten sich die Aktien von Nike mit einem Plus von fast fünf Prozent. Analyst Matthew Boss von JPMorgan sagte nach einem Gespräch mit dem Management des Sportartikelherstellers, die Geschäfte auf dem wichtigen Absatzmarkt China seien auf einem guten Weg. Eine positive Studie der Deutschen Bank zu Caterpillar trieb den Kurs des Baumaschinenherstellers um mehr als vier Prozent nach oben.

Keine Euphorie löste ein Übernahmeangebot des Tesla -Chefs Elon Musk für Twitter aus. Musk bietet 54,20 Dollar in bar je Twitter-Aktie. Das sind 54 Prozent mehr als die Papiere am 28. Januar gekostet haben - dem Tag bevor Musk begonnen hatte, in Twitter zu investieren. Twitter-Aktien verloren dennoch 1,7 Prozent auf gut 45 Dollar, sie blieben damit weit unter dem von Musk gebotenen Preis. Analysten vermuteten denn auch, dass viele Twitter-Aktionäre das Angebot wohl nicht annehmen dürften. Musk selbst äusserte sich ebenfalls anschliessend in diese Richtung.

