Der Fahrten-Konsum der Kunden in der Vergangenheit solle dabei die jeweils aktuelle Preisstufe, den E-Tarif, bestimmen, hiess es. Die Tarife sollen sich gemäss Alliance Swisspass einer schwankenden Nutzungsintensität anpassen. Wie das genau funktioniert, blieb an dem Hintergrundgespräch offen. "Wir befinden uns in einer Experimentalphase", sagte Geschäftsführer Helmut Eichhorn.