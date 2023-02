Die europäischen Preise für Strom stiegen im Sommer 2022 zeitweise auf über 1000 Euro die Megawattstunde an - von Preisen um die 50 Euro noch im Jahr zuvor. Seit August würden die Preise jedoch wieder sinken, kommentierte Alpiq-Chefin Antje Kanngiesser am Donnerstag an der Bilanzmedienkonferenz die Beruhigung an den Märkten. "Sie bewegen sich jedoch weiterhin auf deutlich höherem Niveau als in den Vorjahren."