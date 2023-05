Der Bundesrat schickte am Mittwoch eine Vorlage zum Leistungsschutzrecht in die Vernehmlassung. Im Kern geht es darum, dass Online-Dienste künftig dafür zahlen sollen, wenn sie journalistische Inhalte nutzen. Dies betrifft etwa Suchmaschinen, die in ihren Resultaten Text- und Bildvorschauen zu Online-Artikeln anzeigen.