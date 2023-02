Auch Aussenminister Ignazio Cassis nimmt an der Münchner Sicherheitskonferenz teil. Er gab am Samstag eine pessimistische Einschätzung zur Lage im Ukraine-Krieg ab. Er habe das Gefühl, derzeit gebe es keinen Raum für Verhandlungen. "Wir stehen vor einer militärischen Eskalation. Das ist, was man hier gut spürt", sagte Cassis am Samstag zu Schweizer Radio und Fernsehen SRF.