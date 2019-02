Man kann es nicht oft genug betonen: Fast alle Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz sind Aktionäre. Über die Investitionen unserer Sozial- und Vorsorgewerke sind wir indirekt alle Miteigentümer von Firmen im In- und Ausland. Leider ist diese Tatsache in der Bevölkerung zu wenig verbreitet.

Wenig verbreitet ist auch der direkte Besitz von Aktien der Schweizer Bevölkerung. Rund 20 Prozent oder weniger sind es. Das besagen wenige, aber regelmässig durchgeführte Studien. Auch die am Dienstag veröffentlichte Umfrage von Moneyland, wonach 20 Prozent der Schweizer mit Aktien handeln, belegt diese Zahlen.

20 Prozent. Diese erdrückend niedrige Zahl hat sich seit 15 Jahren nicht mehr verändert – und sie ist im Vergleich zur Jahrtausendwende gar gesunken. Damals hielt fast jeder dritte Bewohner der Schweiz Aktien (siehe dazu den Artikel hier).

Zeitmangel wird in den Umfragen als Hauptgrund für das Abseitsstehen bei Aktien genannt. Eine Ausrede, wie ich meine. Vielmehr sind die fehlende Risikobereitschaft, mangelndes Finanzwissen und Interesse oder verlorengegangenes Vertrauen in das Finanzsystem verantwortlich dafür, dass Schweizer Aktienmuffel sind.

Die Bevölkerung muss die Angst vor Aktien verlieren. Den Leuten muss bewusster werden, dass an den Börsen nicht nur kurzfristige Schwankungen und Crashes passieren. Politiker sollen keine unbedarften Äusserungen mehr tätigen, wonach die Börsen ein Casino seien. Sonst wären die Pensionkassen und die AHV ja Gambler und Zocker.

Nein, die Bevölkerung muss punkto Aktienmärkte eine langfristige Perspektive einnehmen. Das heisst: An den Aktienmärkten sind mit den richtigen, das heisst zumeist langweiligen Investitionen langfristige Wertsteigerungen möglich. Es muss klarer werden, dass die Bedeutung der Selbstvorsorge in den nächsten Jahren und Jahrzehnten laufend zunehmend wird. Dies in einer Phase, in der die Zinsen wohl kaum je wieder auf ihre früheren Niveaus klettern werden. Summa summarum: Das Aktiensparen ist heute notwendiger denn je.