Der Bundesrat will mit einer Anpassung des Lohnvergleichs höhere Renten der Invalidenversicherung (IV) ermöglichen. Mit einer Verordnungsänderung, die er in eine Vernehmlassung gegeben hat und ab 2024 umsetzen will, möchte er einen Auftrag des Parlaments erfüllen.

05.04.2023 14:36