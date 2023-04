Der SAV sieht in diesem Zusammenhang das Modell der "Bogenkarriere" als einen vielversprechenden Weg an: Der Beschäftigungsgrad wird mit zunehmendem Alter reduziert und Führungsverantwortung abgegeben, dafür wird bis in ein höheres Alter gearbeitet. "Die Betriebe, die Politik, aber auch die Gesellschaft müssen sich bewegen, wenn wir den grossen Arbeitskräftebedarf in den nächsten Jahren nicht ausschliesslich über eine höhere Zuwanderung füllen wollen", sagt SAV-Präsident Roland A. Müller laut der Mitteilung.