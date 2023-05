Angesicht der schweren Wirtschafts- und Finanzkrise in Argentinien sucht Präsident Alberto Fernández im Nachbarland Brasilien nach Unterstützung. Er traf sich am Dienstag mit Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva zu Gesprächen in der brasilianischen Hauptstadt Brasília. "Brasilien und Argentinien sind Bruder-Länder und wir werden immer erfolgreichere Beziehungen zu einem der grössten Handelspartner unseres Landes und unserer Industrie haben", schrieb Lula auf Twitter. "Gemeinsam sind wir stärker."

03.05.2023 06:35