Medien in Taipeh berichten unterdessen, dass Nancy Pelosi bereits am Dienstag dort eintreffen könnte.

Die Volksbefreiungsarmee werde “nicht tatenlos zusehen”, wenn Pelosi Taiwan besuche, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, am Montag. Er wiederholte damit ähnliche Äußerungen des Verteidigungsministeriums von letzter Woche.

“Ihre Stellung als drittwichtigste US-Beamtin bedeutet, dass eine Reise hochsensibel wäre”, erklärte Zhao bei einem turnusmäßigen Pressebriefing in Peking. “Was die Maßnahmen angeht, so müssen wir abwarten, ob sie auf diesem Besuch besteht.”

Mehrere Medien in Taiwan berichteten, Pelosi werde am Mittwoch die taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen treffen. Die Quelle dieser Information wurde dabei nicht genannt. Mehrere Hotels in der Innenstadt von Taipeh seien für ihre Delegation gebucht worden, berichtete der Privatsender TVBS. Einer seiner Reporter erklärte auf Twitter, Pelosi werde am Dienstag ankommen.

Das Wall Street Journal berichtete am Montag, dass Pelosi die Insel besuchen werde. Treffen mit Regierungsvertretern seien geplant, die Gesprächspartner seien über ihre bevorstehende Ankunft informiert worden, hieß es unter Bezugnahme auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Einige Details seien noch im Fluss, so etwa die Frage, ob Pelosi die Nacht in Taipeh verbringe.

In einer Erklärung vom Sonntag wurden als Stationen von Pelosis Asienreise Singapur, Malaysia, Südkorea und Japan genannt - Taiwan hingegen nicht. Auch Indonesien, das im November ein Gipfeltreffen der Gruppe der 20 ausrichten wird, steht den Angaben zufolge nicht auf dem Programm. Bloomberg hatte vergangene Woche berichtet, dass Pelosi in der größten Volkswirtschaft Südostasiens einen Zwischenstopp einlegen würde.

Pelosi wäre die ranghöchste US-Vertreterin, die Taiwan besucht, seit der Sprecher des Repräsentantenhauses, Newt Gingrich, 1997 auf die Insel reiste. Für China wäre ein solcher Besuch möglicherweise ein noch größerer Affront, da sie derselben Partei angehört wie US-Präsident Joe Biden, auch wenn dieser seine Besorgnis über das Vorhaben zum Ausdruck gebracht hat.

