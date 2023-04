Im angespannten Verhältnis zwischen Griechenland und der Türkei hat ein weiterer griechischer Minister einen Besuch im Nachbarland angekündigt. Migrationsminister Notis Mitarakis teilte am Sonntag mit, am kommenden Dienstag in die Türkei reisen und zusammen mit dem türkischen Innenminister Süleiman Soylu die vom Erdbeben schwer getroffene Region um Hatay besuchen zu wollen. Bereits am vergangenen Donnerstag sagte Verteidigungsminister Nikos Panagiotopoulos, er wolle am Dienstag seinen türkischen Amtskollegen Hulusi Akar in der Türkei treffen.

02.04.2023 14:48