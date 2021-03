Athen und Ankara setzen Gespräche um Erdgasstreit fort

Griechenland und die Türkei werden am 16. März ihre Sondierungsgespräche zur Beilegung des Erdgasstreits im östlichen Mittelmeer fortsetzen. Diese insgesamt 62. Runde der Gespräche zwischen den Delegationen beider Länder wird in Athen stattfinden. Dies teilte am Mittwoch das griechische Aussenministerium mit.