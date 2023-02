Bulgarien und Griechenland wollen eine Öl-Pipeline bauen, um ihre Versorgung zu sichern. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde am Donnerstag von den Energieministern der beiden EU-Staaten während eines Besuches des bulgarischen Präsidenten Rumen Radew in Athen unterzeichnet. "Beide Länder fördern damit die Energiesicherheit in der Region", sagte der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis während des Treffens mit Radew.

16.02.2023 12:38