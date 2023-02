Die Schweiz kann wegen ihrer Nicht-Assoziierung am EU-Forschungsprogramm "Horizon Europe" auch nicht mehr am Europäischen Strategieforum für Forschungsinfrastrukturen (ESFRI) teilnehmen. Was unspektakulär klingt, ist für die Spitzenforschung sehr wichtig: Denn es geht um strategische Investitionen und wissenschaftliche Exzellenz.

19.02.2023 14:05