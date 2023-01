(Ausführliche Fassung) - Aussenminister Ignazio Cassis wird am Donnerstag erstmals im Uno-Sicherheitsrat auftreten. Auf Einladung Japans, das in diesem Monat den Vorsitz innehat, nimmt der Bundesrat an einer öffentlichen Debatte über die Rechtsstaatlichkeit in der Welt teil.

11.01.2023 12:54