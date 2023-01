In Berlin berieten Politiker und Branchenvertreter am Nachmittag über Zukunftsthemen in der Mobilität. Kanzler Olaf Scholz hatte zum Autogipfel eingeladen. Conti nahm nicht teil, mahnte aber, sollte es in den nächsten Jahren zu Nachteilen europäischer Anbieter gegenüber solchen aus anderen Weltregionen kommen, "hätte das schwerwiegende Konsequenzen für die Wettbewerbsfähigkeit aller Zulieferer in Europa. Schliesslich würde ihnen der Zugang zu dem "grünen" Kapital verwehrt. Die Transformation der Mobilitätsindustrie steht auf dem Spiel."