Seit 2019 bietet Axa in der Beruflichen Vorsorge (BVG) keine Vollversicherungen mit Rundumschutz mehr an, die Firmen in Vorsorgefragen auch vor Schwankungen an den Finanzmärkten schützen. Vielmehr hat Axa den Fokus auf die Teilautonomie gelegt und dort den Wachstumskurs fortgesetzt, wie die Gruppe am Mittwoch mitteilte.