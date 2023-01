Ein Prozent der TAP-Beteiligung verkauft Axpo an die belgische Firma Fluxys und die restlichen vier Prozent an die spanische Enagás. Die beiden Firmen seien somit neu im Besitz von je einem Fünftel an der Pipeline, heisst es. Der Rest verteilt sich zu ebenfalls je 20 Prozent auf den Energiekonzern BP, Socar aus Aserbaidschan und die italienische Snam.