BAG: Rund 110'000 Impfungen sind laut dem Bund verabreicht

(Meldung im ersten und letzten Abschnitt ergänzt: Zahl der Impfungen nimmt stetig zu; Lieferung von Pfizer/Biontech von Montag umfasste nur rund die Hälfte der bestellten Ware.) - Bis am Montagabend sind rund 110'000 Menschen in der Schweiz gegen Covid-19 geimpft worden. Das gab Nora Kronig, Vizedirektorin des Bundesamts für Gesundheit (BAG), am Dienstag vor den Bundeshausmedien in Bern bekannt.