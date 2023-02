Die chinesische Regierung hatte die USA beschuldigt, sie hätten im vergangenen Jahr mehr als zehn Mal illegal Ballons in grosser Höhe über China aufsteigen lassen. Die USA sollten aufhören, andere zu beschuldigen und Konfrontation zu suchen, sagte Aussenamtssprecher Wang Wenbin am Montag vor der Presse in Peking. Es komme ziemlich häufig vor, dass US-Ballons in grosser Höhe über andere Länder flögen.