United Rivers bezeichnet sich als führendes europäisches Unternehmen in der Passagierschifffahrt. Mit rund 3000 Mitarbeitenden betreibt die Basler Firma mehr als 100 Schiffe. In ihrem Communiqué kritisiert sie, dass der Kanton Bern 14,5 Millionen Franken an ein neues Passagierschiff auf dem Thunersee zahlen soll.