In mehreren argentinischen Städten haben Landwirte örtlichen Medienberichten zufolge gegen hohe Steuern und einen Mangel an Treibstoff demonstriert. Mit Hunderten Traktoren und anderen Fahrzeugen bildeten sie etwa in der von der Landwirtschaft geprägten Provinz Entre Ríos im Nordosten Argentiniens eine Karawane auf einer Landstrasse. Zudem stellten sie weitgehend den Handel ein. Der Protest war der Zeitung "Clarín" zufolge am Mittwoch auch auf dem Viehmarkt in Cañuelas vor den Toren der Hauptstadt Buenos Aires zu spüren, wo nur wenige Rinder ankamen.