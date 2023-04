Der spanische Baukonzern Ferrovial verlegt seinen Firmensitz in die Niederlande. Die umstrittene und von der linken Regierung in Madrid scharf kritisierte Massnahme wurde am Donnerstag auf einer Aktionärsversammlung abgesegnet, wie das auf den Verkehrssektor spezialisierte Unternehmen mitteilte. Die dafür nötige Fusion mit der niederländischen Tochtergesellschaft Ferrovial International SE (FISE) sei mehrheitlich gebilligt worden.

13.04.2023 14:55