In knapp drei Monaten entscheiden die Schweizer Stimmberechtigten an der Urne über Weg zum "Netto Null"-Ziel 2050. In Flüeli-Ranft, im geografischen Mittelpunkt der Schweiz, haben Befürworterinnen und Befürworter ihre Kampagne für ein Ja zum Klimaschutz-Gesetz am 18. Juni gestartet.

23.03.2023 12:46