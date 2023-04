Das Bundesamt für Statistik hatte am Montag mitgeteilt, dass 2021 19 Menschen an unerwünschten Nebenwirkungen von Covid-19-Impfstoffen gestorben seien. Knapp 6 Millionen Personen wurden 2021 in der Schweiz mit einem Covid-19-Impfstoff geimpft. Gemäss BFS starben 2021 5957 in der Schweiz wohnhafte Personen an der Krankheit.