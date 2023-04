"Die Bevölkerung Taiwans wird ständig von ihrem Nachbarn jenseits der Taiwanstrasse bedroht und unter Druck gesetzt", sagte Tsai in ihrer Rede. Die Inselrepublik mit 23 Millionen Einwohnern werde ausserdem von internationalen Organisationen ausgeschlossen. Aus diesem Grund danke sie dem 400 000 Einwohner zählenden Belize für seine Unterstützung, Taiwan auf der internationalen Ebene eine Stimme zu geben. Tsais viertägiger Besuch in Mittelamerika begann am Freitag in Guatemala.