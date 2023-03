Mit Anreizen wie einem Ausbau der kostenlosen Kinderbetreuung und höheren Rentenfreibeträgen will die britische Regierung die Beschäftigung ankurbeln. Finanzminister Jeremy Hunt kündigte am Mittwoch im Parlament an, dass künftig auch für Ein- und Zweijährige und damit für alle unter Fünfjährigen ein wöchentlicher Anspruch auf bis zu 30 Stunden kostenlose Betreuung besteht.

15.03.2023 15:57