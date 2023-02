Das beschleunigte Verfahren gilt für Personen mit engen Verwandten in der Schweiz. Dazu zählen Ehegatten, Eltern, Grosseltern, Kinder sowie minderjährige Enkelkinder - nicht aber Geschwister. Die Angehörigen in der Schweiz müssen über die Schweizer Staatsangehörigkeit, eine Aufenthaltsbewlligung B oder eine Niederlassungsbewilligung C verfügen.