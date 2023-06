Nationale Behörden sollen innerhalb der EU künftig grenzüberschreitend schneller und leichter Zugang zu Finanzinformationen bekommen. Darauf haben sich Vertreter der EU-Staaten und des Europäischen Parlaments am Dienstag in Brüssel geeinigt. "Der Zugang zu Finanzinformationen ist ein wichtiges Instrument bei Finanzermittlungen und bei den Bemühungen, Erträge aus Straftaten aufzuspüren und zu beschlagnahmen", hiess es in einer Mitteilung der Länder.

06.06.2023 18:03