US-Präsident Joe Biden erwägt wegen einer drohenden Haushaltskrise in den Vereinigten Staaten, seine anstehende Auslandsreise zu verkürzen. Er werde wie geplant am Mittwoch zum G7-Gipfel nach Japan reisen, teilte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, am Dienstag in Washington mit. Ob Biden im Anschluss auch nach Papua-Neuguinea und Australien weiterreise, sei noch nicht entschieden. Man werde die Situation und den Rest der Reise "neu bewerten", sagte Kirby.

16.05.2023 21:38