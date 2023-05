Eindeutig auf der Überholspur ist die Biolandwirtschaft. Sie erfreute sich in der Westschweiz besonderer Beliebtheit. So war die stärkste Zunahme in den Kantonen Genf, Neuenburg und Waadt zu beobachten. Die Fläche eines Biobetriebes betrug im Durchschnitt 23,8 Hektaren - und lag damit über dem gesamthaften Durchschnitt aller Landwirtschaftsbetriebe.