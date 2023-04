Biosuisse will das Angebot weiter vergrössern und sucht aktiv Produzenten und Produzentinnen, die an einer Umstellung auf Bio interessiert sind, wie der Dachverband bekannt gab. "Wir haben eine Ackerbauoffensive geplant und suchen 15'000 Hektaren Ackerland zusätzlich, die bis 2027 auf Bio umstellen wollen. Das entspricht rund 500 neuen Bio-Höfen in den nächsten fünf Jahren", sagte Biosuisse-Geschäftsführer Strasser.